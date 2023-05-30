Avustralya’da inşaat onayları düşüş gösterdi

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan (ABS) yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş öncü verilerle inşaat onayları Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 azalarak 11 bin 594 adet seviyesine geldi. Piyasa beklentisi yüzde 2,0 artış olacağı yönündeydi.



İnşaat onaylarında yıllık bazda düşüş yüzde 17,3'ten yüzde 24,1'e yükseldi.



Özel sektörün konut inşaat onayları aylık yüzde 3,8, yıllık yüzde 18,6 geriledi ve 7 bin 939 oldu. Özel sektörün konut dışı inşaat onayları aylık yüzde 16,5, yıllık yüzde 35,4 düşüşle 3 bin 469 seviyesinde kaldı.

Yeni konut binalarının değerleri aylık yüzde 2,7 düşerken, konut dışı binaların değerleri yüzde 13,5 yükseldi. Böylece toplam bina değerlerinde yüzde 4,7 artış yaşandı.