Avro Bölgesi’nde şirket kredileri giderek daha fazla ivme kaybediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), nisan ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, martta yıllık bazda yüzde 5,2 artan şirket kredileri, geçen ay yüzde 4,6 yükseliş kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 2,5 arttı.

Şirket kredilerinde devam eden ivme kaybı, "ECB'nin Temmuz 2022'den bu yana yaptığı 7 faiz artırımının yavaş yavaş etkisini gösterdiği" şeklinde değerlendirildi.

Nisanda M3 para arzı, yıllık bazda ise yüzde 1,9 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 2,1'in altında kaldı. Bu, Haziran 2014'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor.