Apara Gündem Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken açıklama
Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:02

Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken açıklama

Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan dikkat çeken açıklama

Yeni kabine ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Kalın, "Mehmet (Şimşek) Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. En çok merak edilen başlıklardan biri de Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alıp almayacağı.

"KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet (Şimşek) Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz