IMF’den ABD’ye enflasyon uyarısı

IMF, Madde IV kapsamında ABD politikaları ve ABD ekonomisine yönelik yaptığı gözden geçirmenin ardından hazırladığı raporda, ABD ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 1,6'den yüzde 1,7'ye çıkardı. Federal fon faizi için tepe noktası tahminini bu yıl için yüzde 5,4 olarak belirlerken, 2024 için yüzde 4,9 olarak duyurdu.

Raporda, çekirdek enflasyonun PCE enflasyonunun 2023 yılında düşmeye devam etmeleri ancak hem 2023'te hem de 2024'te yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmalarının beklendiğini vurguladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümetinin kayda değer şekilde yüksek vergi gelirleri yolu ile açıkları azaltması gerektiğini vurguladı.