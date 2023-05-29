Apara Gündem IMF anlaşması Gana'daki krizi hızla çözmeyecek
Giriş Tarihi: 29.5.2023 16:56

IMF anlaşması Gana'daki krizi hızla çözmeyecek

IMF anlaşması Gana’daki krizi hızla çözmeyecek

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasının ekonomik sorunları hemen çözmeyeceğini bildirdi.

Akufo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, IMF kurtarma paketinin, güveni yeniden tesis edeceğini ve ülke ekonomisini yeniden sağlam bir zemine oturtacağını belirtti.

Kredi anlaşmasının Gana'nın ekonomik sorunlarını hemen çözmeyeceğini kaydeden Akufo-Addo, "Güvenin yeniden tesis edilmesine ve son 1,5 yıldır bize kapalı olan yolların yeniden açılmasına yol açmalı. Ayrıca, durmuş olan pek çok altyapı projesinin de yeniden başlatılmasına yol açmalı." dedi.

Akufo-Addo, IMF'den yardım istemenin, ekonominin küresel salgının ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkisinden kurtulmasına yardımcı olması için acı verici ancak gerekli bir karar olduğunu söyledi.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapan Gana, kredinin ilk kısmı olan 600 milyon doları teslim almıştı. Bu karar eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

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IMF anlaşması Gana'daki krizi hızla çözmeyecek
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