Apara Gündem Hollanda Ticaret Bakanı: Çin olmadan Avrupa'nın yeşil dönüşümü imkansız
Giriş Tarihi: 29.5.2023 09:07

Hollanda Ticaret Bakanı: Çin olmadan Avrupa'nın yeşil dönüşümü imkansız

Hollanda Ticaret Bakanı: Çin olmadan Avrupa’nın yeşil dönüşümü imkansız

Hollanda Ticaret Bakanı Liesje Schreinemacher, Avrupa'nın yeşil dönüşümünün Çin olmadan imkansız olduğunu savundu.

Hollanda Ticaret Bakanı Liesje Schreinemacher, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Çin, temiz teknoloji konusunda çok fazla araştırma ve geliştirme yapıyor. Eğer Çin'den tamamen koparsak, ayrışırsak büyük bir talihsizlik olur" diye konuştu.

Hollanda'nın Çin ile güçlü ticari ilişkileri olduğunu belirten Schreinemacher, "Ekonomilerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek ve yeşil dönüşüm için birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Schreinemacher, yıl sonundan önce bir ticaret heyeti ile birlikte Çin'i ziyaet edeceğini de belirtti.

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Hollanda Ticaret Bakanı: Çin olmadan Avrupa'nın yeşil dönüşümü imkansız
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