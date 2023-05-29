Apara Gündem ECB üyesi Makhlouf: Faiz artırımının son basamağına yakınız
Giriş Tarihi: 29.5.2023 09:14 Son Güncelleme: 29.5.2023 09:14

ECB üyesi Makhlouf: Faiz artırımının son basamağına yakınız

ECB üyesi Makhlouf: Faiz artırımının son basamağına yakınız

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, ECB'nin faiz artırımlarının son basamağına yakın olduğunu söyledi.

Dubrovnik'te konuşan Makhlouf, "Cari enflasyon görünümünü dikkate alındığında, faiz artırım merdiveninin büyük olasılıkla son basamağına yakınız. Bu nedenle faiz artırımlarında standart adım hızının yavaşlatılması uygun" dedi.

Makhlouf, "Devam eden belirsizlikler dikkate alındığında para politikasında ayarlama verilere bağlı olmaya devam etmeli. ECB, enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirmeye bağlı" diye konuştu.

Mali politikanın enflasyonist baskıların inşa edilmesine doğrudan katkı vermekten kaçınması gerektiğini belirten Makhlou, "Mali otoriteler yüksek kamu borcunun kademeli olarak aşağı getirmek için dezenflasyonist çabayı destekemeliler" dedi.

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ECB üyesi Makhlouf: Faiz artırımının son basamağına yakınız
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