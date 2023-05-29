ABD borç limiti krizinde anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İyi haberlerimiz var. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile konuştum. Partiler üstü bir bütçe anlaşmasına vardık" dedi.

ABD Başkanı Biden, Kongre'nin her iki kanadını hazırlanacak yasa tasarısını bir an önce onaylamaya çağırdı.

Biden ile McCarthy'nin vardıkları anlaşmaya rağmen ABD Hazinesi'nin vakti tükeniyor. Yellen, Cuma günü yaptığı açıklamada borçlanma limitinin 5 Haziran'a kadar uzatılmaması halinde temerrüde düşecekleri uyarısında bulunmuştu.

MCCarthy ile anlaştıklarını, ancak McCarthy'nin varılan anlaşmaşı Temsilciler Meclisi'nden geçirmek için yeterli oya sahip olup olmadığı konusunda bilgisi bulunmadığını ifaden eden Biden, "Yeterli oyu olmasını bekliyorum" dedi.

Biden ile McCarthy'nin vardıkları anlaşmanın en büyük kaybedeni IRS oldu. IRS Kongre'nin geçtiğimiz yıl verdiği 80 milyar dolar kaynağın 20 milyar dolarını kaybetti.