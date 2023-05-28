Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletime şükranlarımı sunuyorum

"BAY BAY BAY KEMAL..."

5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz hep kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik.

İsterseniz buna bir tane daha bay ekleyebilriz. Bay Bay Bay Kemal...

Malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. Peki noldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya bu işleri çok iyi bilir. Kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP, Bay Bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.