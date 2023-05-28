Ekonomideki düzenlemeler yeni döneme damga vuracak

Türkiye'de yeni dönemde sosyal devlet anlayışı güçlenecek. Genel Seçimler öncesi ilgili birimlere talimatını veren Başkan Erdoğan, seçim sonrası asgari ücret, emekli ve memur zammı, emeklilik sisteminde yenilikler, kadınlara erken emeklilik ile gençlere müjdeler temasıyla yapılacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi.

İşte milyonları ilgilendiren yeni döneme damga vuracak o düzenlemeler:

GENÇLERE AYLIK ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET

1. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak ve aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.

GENÇLERE ÖTV'SİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan tüm öğrenciler yararlanacak. Burada cep telefonu ve bilgisayar alımında tüm vergiler kaldırılacak. Rakamlarla konuşacak olursak; Cep telefonu vergi muafiyeti tablosunda görüldüğü üzere tüm gençler, ÖTV, KDV, TRT Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı payı düşüldükten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir indirimle cep telefonu sahibi olabilecek.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE EVLİLİK KREDİSİ

2. Evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı geliyor. Böylece gençler maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla kendi yuvalarını kurabilecek.

Evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların giderileceği bu finansman kaynağı için çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüyor. Seçim sonrası ilk yapılacak düzenlemeler arasında yer alan bu model, maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenlere nefes olacak.

Bu finansman modeli evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Yeni gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler devlet desteğinden yararlanacak.

Şu anda belirlenen kredi tutarı 150 bin lira. Bu rakam dönemin şartları değerlendirilerek yükseltilerek, 2 yıl boyunca geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi olarak verilecek. Daha sonra ise ödemeler 48 ay vadeyle sadece anapara olarak ödenecek. Bakıldığında aylık 3 bin 125 lira ödemeyle toplamda 72 aya yani 6 yıla yayılan bir ödeme planı sunulmuş olacak ki bunun 24 ayında herhangi bir ödeme de söz konusu olmayacak. Çiftler evliliklerinin ardından 2 yıl boyunca bir borç yükü ile karşılaşmamış olacak.

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek. Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE 'GENÇLİK KARTI'

3. Üniversiteli gençlerin sosyal faaliyet alanlara erişimini kolaylaştıracak 'Gençlik Kartı' uygulaması geliyor. Bu karta sahip olan gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanına sahip olacak.

GENÇ ÇİFTÇİLER İÇİN TARGİBLER KURULACAK

4. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle girişimcilik yapmak isteyen gençlerin önü açılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri yani TARGİB kurulacak. TARGİB'lerde genç girişimcilerden herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi sağlanacak.

Yine Aile Ve Gençlik Bankası tarafından 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli faizsiz kredi desteği verilecek. Genç girişimciler için tüm destekler bunlarla sınırlı değil. Belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modeli uygulanarak girişimci kendi ayakları üzerinde durana kadar desteklenecek. Tüm TARGİB'lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez oluşturulacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

5. Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bu düzenleme seçimden sonra ilk çıkarılacak yasalar arasında yer alıyor. Buna göre Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek, 9000 gün olan prim şartı 7200 güne inecek. Öte yandan kısmi emeklilik şartları da değişecek buradaki primler yeniden düzenlenecek. Böylece 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Son 3,5 yıl kuralı da değişecek.

Yeni emeklilik düzenlemesi ile EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan Bağ-kur'lular için de erken emeklilik anlamına gelecek. 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

7. İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Sadece kendileri değil bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sosyal güvenceden yararlanmış olacak.

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak.

Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Burada daha önce çalışmış belli bir primi olan ya da halen çalışmakta olan annelerin avantajı daha fazla olacak.

MAAŞLARA ZAM

8. SSK, Bağkur emeklisi zammı ve memur maaş artışları rekor zamlarla belirlenecek. Temmuz döneminde enflasyon farklarının yanında refah payı, seyyanen artışlarla yeni emekli ve memur maaşları netleşecek. Burada kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı referans değer olacak.

En düşük memur maaşı net 22 bin TL'ye yükselecek ve kamuda çalışma barışını kuvvetlendirecek şekilde maaşlara ince ayar verilecek.

Memura kira yardımı verilecek. Memurun rahat nefes alması için 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak. Memura görev yaptığı il ve ilçeye göre kira yardımı ve tazminatı ödenecek.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM

9. Ara dönemde yüzde 82 artışla 2000 TL olan emekli bayram ikramiyesi ve 2023 yılında yüzde 114 yükselen 7500 TL en düşük emekli maaşına yeni zam yapılacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM

10. Ocak 2023'te hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret temmuzda yeni rekorunu kıracak. Ocak 2023'te 455 dolar düzeyine yükselen asgari Temmuz dönemde dolar bazında yeni rekorunu kıracak. 6 aylık enflasyonun yüzde 20-23 bandında gelmesi bekleniyor. Asgari ücretin bu oranın üzerinde refah payıyla belirlenmesi durumunda yüzde 30-35 hesabı ortaya çıktı ve rakamlar net 11 bin TL'nin üzerini işaret etti.

MAAŞLARA YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

11. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak orta sınıfın da alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.

ASGARİ HAYAT STANDARDININ ALTINDA HANE KALMAYACAK

12. Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane kalmayacak. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI

13. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirelecek.

DÜNYADA İLK 500'DE EN AZ 10 ÜNİVERSİTENİN YER ALMASI SAĞLANACAK

14. Uluslararası sıralamalarda ilk 500'de en az 10 üniversitenin yer alması sağlanacak. Uluslararası öğrenci sayısı 260 binden 1 milyona çıkararak, Türkiye'yi dünyada en çok tercih edilen ilk beş ülkeden biri olacak. Bilgi üretme ve araştırma-geliştirme kapasitesini daha da artırmak için doktora eğitimini cazip hale getirerek, yıllık mezun sayısını 9 binden 25 bine çıkartılacak. 5 milyon öğrenciye verilmekte olan ücretsiz öğle yemeği desteği devlet okullarında yaygınlaştırılacak.

Yurt dışında yaşayan 10.000 genç her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getirilecek. Genç girişimcileri yenilikçi buluş ve projelere yönlendiren hibe destekler artırılacak.

YERLİ GAZ VE BOR KARBÜRDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER GENÇLERE AKTARILACAK

15. Yerli doğal gaz ve bor karbür tesisinden elde edilen gelirin bir kısmı gençlere aktarılacak.