Dünya seçim zaferini böyle gördü! ’Güçlü Erdoğan’

Türkiye'nin ilk kez tecrübe ettiği ikinci tur seçim uluslararası medya tarafından 'canlı blog'larla okurlarına aktarıldı, seçim sonuçları 'son dakika' koduyla duyuruldu. Sonuçlar ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan Yunanistan ve Rusya'ya bütün dünyada ilk haber. Uluslararası haber ajansları Türkiye'deki kutlamalardan onlarca fotoğrafı dünyaya servis etti.

Agence France Press (AFP), abonelerine geçtiği son dakika haberinde 'Oyların yüzde 96'sı sayıldı, Erdoğan yüzde 52,3'le kazanıyor' dedi.

Associated Press (AP) haber ajansı, 'Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre liderliğe sahip' başlığını kullandı, sandıkların yüzde 95'inden fazlasının açıldığını bildirdi.

BBC, 'canlı blog'unu 'Erken sonuçlar Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' başlığıyla sundu, Anadolu Ajansı'nın yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerini aktardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan bildiren BBC muhabiri Anna Foster, bir bayram atmosferi yaşandığını bildiriyor. Bina dışında trafiğin tamamen durma noktasına geldiğini, araçların kornalarını çalıp ışıklarını yaktığını aktaran Foster, otomobillerinde kutlama yapan insanların ellerinde Türk bayrakları olduğunu kaydetti.

Tıpkı BBC gibi canlı blog yayını yapan Al Jazeera, muhalefet haber ajansının verdiği sonuçların da değiştiğini belirtip 'Sonuçlar 'güçlü Erdoğan'ı gösteriyor' dedi. Al Jazeera ayrıca 'Erdoğan Türk siyasetine hükmeden adam' başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yayınladı.

CNN International, 'Erdoğan, son resmi oy sayılarına göre Kılıçdaroğlu'nun önünde' başlığıyla YSK'nın paylaştığı sonuçlara atıfta bulundu.

Financial Times, 'Erdoğan Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde liderliği alıyor' başlığını tercih etti.

Amerikan Forbes dergisi, 'Türkiye'de oy sayımı sürerken Erdoğan önde' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

'Erdoğan'a ilk tebrikler' diyen Alman Frankfurter Rundschau, "Neredeyse tüm oylar sayıldı. Son sonuçlara göre Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun önünde" spotunu tercih etti.

Seçim sonuçlarını manşetten canlı haritalar ve blogla veren Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan yüzde 52,2 ile önde, oyların yüzde 96'sı sayıldı' ifadesini kullandı.

Rus Ria haber ajansı, ilk sayfasında 'Erdoğan Türk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda önde' başlığını seçti.

'Erdoğan, Türkiye'de oyların yüzde 97'si sayıldıktan sonra ikinci turda önde gidiyor' manşetini atan France 24, "Erdoğan, halkın istikrar arzusunu teyit eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun akşamı olan Pazar günü Türkiye'nin başında yeni bir zafere doğru ilerliyor" yorumunu yaptı.