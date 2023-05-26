G7 ülke yetkilileri önümüzdeki hafta toplanacak

G7 ülke yetkilileri, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının ortaya çıkardığı sorunları değerlendirmek üzere önümüzdeki hafta toplanacak.

G7'nin liderleri, geçen hafta hızla büyüyen yapay zeka araçlarıyla ilgili sorunları tartışmak için "Hiroshima Yapay Zeka Süreci" adlı hükümetler arası bir forum oluşturma konusunda anlaştılar.

Japonya'nın İletişim Bakanı Takeaki Matsumoto, G7 hükümet yetkililerinin 30 Mayıs'ta ilk çalışma düzeyinde yapay zeka toplantısını düzenleyeceklerini ve fikri mülkiyet koruması, dezenformasyon ve teknolojinin nasıl yönetilmesi gerektiği gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

AB, yapay zeka araçlarına hangi kuralların uygulanması gerektiğini düşünmeleri için diğer hükümetlere öncülük ederek, konuyla ilgili dünyanın ilk büyük yasasını çıkarmaya yaklaşıyor.

Geçen haftaki Hiroşima G7 zirvesinde liderler ayrıca yapay zekayı "güvenilir" ve "ortak demokratik değerlerimizle uyumlu" tutmak için uluslararası teknik standartların geliştirilmesi ve benimsenmesi çağrısında bulundular.