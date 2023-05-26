ABD faiz ödemesini yapamazsa kredi notu düşürülecek

Moody's Investors Service, Hazine'nin Haziran ortasındaki faiz ödemesini gerçekleştirebilmesinin ABD'nin AAA olan kredi notunu sürdürebilmesi için kritik önemde olacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı 15 Haziran'da 2 milyar dolar civarında faiz ödemesi yapacak.

Hazine Bakanı Yellen pazar günü yaptığı açıklamada, Kongre'nin borçlanma tavanını artırmaması halinde 15 Haziran'daki bono faiz ödemesinin yapılmasının oldukça düşük olasılık olduğunu ifade etmişti.

Moody's kıdemli başkan yardımcısı William Foster, "Bu bizim için gerçekten önemli bir gün. Eğer ödeme kaçırılır ise bu bir temerrüt olur. Kredi notunu bir kademe, AAA'dan AA1, düşürebiliriz" dedi.