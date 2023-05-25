Fed üyesi Waller: Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz

Kaliforniya Üniversitesi'nde konuşan Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, "Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğine dair net katın görene kadar faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemeyeceğim. Ancak Haziran toplantısında faizin artırılmasına veya sabit tutulmasına yönelik vereceğimiz karar gelecek 3 haftada verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacak" dedi.

"İhtiyatlı risbk yönetimli Haziran toplantısında faizin artırılmamasına işaret ediyor olabilir, ancak gelecek enflasyon verisine bağlı olarak Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz" ifadelerini de kullanan Waller, getiri eğrilerinde yaşanan terse dönüşün enflasyonun aşağı geleceğine inancı işaret ediyor olabileceğini de vurguladı.