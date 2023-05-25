Apara Gündem Fed üyesi Waller: Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz
Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:01 Son Güncelleme: 25.5.2023 09:04

Fed üyesi Waller: Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz

Fed üyesi Waller: Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyon konusunda beklenen ilerlemenin olmamasının kendisini endişelendirdiğini belirtmekle birlikte, Haziran toplantısında faizin sabit tutulmasının mümkün olabileceğini söyledi. Ancak Waller, bir toplantıda faiz artırımı yapılmamasının faiz artırım kampanyasının sona erdiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Kaliforniya Üniversitesi'nde konuşan Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, "Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğine dair net katın görene kadar faiz artırımlarının durdurulmasını desteklemeyeceğim. Ancak Haziran toplantısında faizin artırılmasına veya sabit tutulmasına yönelik vereceğimiz karar gelecek 3 haftada verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacak" dedi.

"İhtiyatlı risbk yönetimli Haziran toplantısında faizin artırılmamasına işaret ediyor olabilir, ancak gelecek enflasyon verisine bağlı olarak Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz" ifadelerini de kullanan Waller, getiri eğrilerinde yaşanan terse dönüşün enflasyonun aşağı geleceğine inancı işaret ediyor olabileceğini de vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fed üyesi Waller: Temmuz toplantısında faiz artırımı eğiliminde olabiliriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz