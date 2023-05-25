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Giriş Tarihi: 25.5.2023 09:16 Son Güncelleme: 25.5.2023 09:16

Borçlanma tavanı müzakerelerinde yeşil ışık görünüyor

Borçlanma tavanı müzakerelerinde yeşil ışık görünüyor

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması için Beyaz Saray ile Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk arasında sürdürülen müzakerelerin dünkü bölümü için her iki taraf da "verimli" olduğu değerlendirmesinde bulundular.

Beyaz Saray'da 4 saat süren toplantının ardından konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde ilerleme olduğunu ve müzakereye devam edeceklerini belirtti. McCarthy, hala çözülmemiş olan birçok konu üzerinde tarafların bir anlaşmaya varacaklarını öngördüğünü de ifade etti.

Gazetecilere konuşan McCarthy, "Burada yaptığımız çalışmada bazı ilerlemeler sağladı. Bu çok pozitif bir gelişme. Doğru anlaşmayı yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Bunun için çalıştığımızı görebiliyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Piere de açıklamasında, görüşmelerin verimli olmaya devam ettiğini belirtti ve "Eğer iyi niyetle müzakerelere devam edersek, burada bir anlaşmaya varabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Borçlanma tavanı müzakerelerinde yeşil ışık görünüyor
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