Borçlanma tavanı müzakerelerinde yeşil ışık görünüyor

Beyaz Saray'da 4 saat süren toplantının ardından konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, müzakerelerde ilerleme olduğunu ve müzakereye devam edeceklerini belirtti. McCarthy, hala çözülmemiş olan birçok konu üzerinde tarafların bir anlaşmaya varacaklarını öngördüğünü de ifade etti.

Gazetecilere konuşan McCarthy, "Burada yaptığımız çalışmada bazı ilerlemeler sağladı. Bu çok pozitif bir gelişme. Doğru anlaşmayı yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Bunun için çalıştığımızı görebiliyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Piere de açıklamasında, görüşmelerin verimli olmaya devam ettiğini belirtti ve "Eğer iyi niyetle müzakerelere devam edersek, burada bir anlaşmaya varabiliriz" ifadelerini kullandı.