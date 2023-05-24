RBNZ, faiz oranını 25 baz puan artırdı

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltildi. Piyasaların beklenti de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Böylece faiz oranı 2021 yılı Ekim ayındaki rekor düşük seviye olan yüzde 0,25'den bu yana 525 baz puan artırılmış oldu.

RBNZ Para Politikası Kurulu, parasal koşulların harcamaları kısıtladığı ve enflasyonist baskıların azaltıldığı konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak, mevcut enflasyon yüksek olmaya devam ediyor ve ülkenin arz kapasitesini daha iyi karşılamak için harcamaların yavaşlamaya devam etmesi gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul, yüksek faiz oranlarının ekonomiyi etkilediğinin de farkında olduklarını açıkladı.

RBNZ'nin enflasyon hedef aralığı yüzde 1-3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatları en son 2023 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 6,7 olarak açıklandı.