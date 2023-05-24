Apara Gündem İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde
Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:57

İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde

İngiltere'de enflasyon Nisan'da Mart ayına göre gerilese de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında yüzde 10,1 olan TÜFE, Nisan ayında yüzde 8,7'ye geriledi. Ancak ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 8,2'ye kadar düşmesini bekliyorlardı. BoE'nin Nisan ayı için enflasyon tahmini de yüzde 8,4 seviyesindeydi.

Enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Nisan ayında çekirdek enflasyon da yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 6,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Perakende fiyat endeksi de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 11,4 arttı. Beklenti aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 11 artış olacağı yönündeydi.

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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde
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