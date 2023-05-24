Goldman Sachs: ABD dolarının daha fazla güçlenmek için alanı var

Goldman Sachs analistleri Michael Chail ve Lexi Kanter tarafından hazırlanan yatırımcı notunda, ABD'de kredi şartlarının ilk anda korkulduğu kadar çok sıkılaşmadığı, Avrupa ve Çin'de ekonomik aktivitenin ise güçlü beklentileri hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

Yatırımcı notunda, "Doların kısa vadede piyasanın fiyatladığında daha fazla güçlenmek için alanı var. Dolarda bu yıl değer kaybının genel inanca göre daha sınırlı olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Euronun güçlenmeye devam etmesini gerektirecek yeterli faktör olmadığını ve Fed ile ECB politika patikaları arasında ayrışma görülmediğini belirten Godman Sachs analistleri, 2023 sonu için EURUSD tahminini 1,10 olarak korudular.