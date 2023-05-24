ECB üyesi Nagel: ECB’nin daha birkaç faiz artırımı yapmasına ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel yaptığı konuşmada, "Para politikasında sıkılaştırma henüz sona ermedi. Faizin yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşması için birkaç artırıma daha ihtiyaç var ve sonrasında gelinecek yüksek faiz seviyesinin enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşmesi için yeterince uzun süre devam ettirilmesi gerekli" dedi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar faiz artırımlarını, yüksek faizi terk etmeyeceklerini belirten Nagel, "Bizim enflasyon için orta vadeli hedefimiz yüzde 2, ne daha fazlası ne da daha azı. Bu hedefi yakın gelecekte başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Fransa MB Başkanı Villeroy da pazartesi günü yaptığı açıklamada, ECB faiz oranlarının yaz sonunda tepe yapmasının büyük olasılık olduğunu, ancak ana konunun faizlerin ne kadar uzun süre yüksek kalmasının gerekeceği olacağını ifade etmişti.