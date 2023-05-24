Apara Gündem ECB Başkanı Lagarde'dan faiz artırım sinyali
Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:44 Son Güncelleme: 24.5.2023 09:44

ECB Başkanı Lagarde'dan faiz artırım sinyali

ECB Başkanı Lagarde’dan faiz artırım sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın faiz oranlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için "gerekli olduğu sürece" yüksek tutacağını söyledi.

Frankfurter Rundschau gazetesine bir makale yazan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Yıllarca süren düşük enflasyonun ardından, şu anda enflasyon çok yüksek ve uzun süre yüksek kalmaya devam edecek. Bu paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor ve Euro Bölgesi'nde insanları, şirketleri etkiliyor, özellikle de toplumun en kırılgan kesimlerini" ifadelerini kullandı.

Lagarde, ECB'nin enflasyon ile mücadele için faizleri "yeterince sınırlayıcı seviyelere" yükseltmeyi sürdürmeye hazır olduğunu da vurguladı.

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ECB Başkanı Lagarde'dan faiz artırım sinyali
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