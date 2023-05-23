ECB üyesi De Cos: Faiz artırımı için biraz daha yol katetmeliyiz

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefine getirmek için hala faizleri artırmaya ve sonrasında bir süre onları sınırlayıcı seviyede tutmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

De Cos, Barselona'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Para politikamızı sıkılaştırma sürecisin yolunda ilerliyor, bununla birlikte, hali hazırda elimizde olan bilgiler temelinde, gitmemiz gereken biraz daha yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Yatırımcılar hali hazırda ECB'nin yaz sonuna kadar 2 faiz artırımı daha yapmasını ve mevduat faizini yüzde 3,75'e getirmesini, gelecek yıl da faiz indirimlerine başlamasını bekliyorlar.

De Cos konuşmasında, "Fiyat istikrarı hedefimizi sürdürülebilir şekilde başarmamız için faiz oranlarının uzun bir süre sınırlayıcı bölgede kalmaya devam etmesi gerekli" ifadelerini de kullandı.