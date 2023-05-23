Avustralya’da tüketici güveni bir miktar toparlandı

Avustralya Merkez Bankası(RBA), Mayıs ayının başında faiz oranını beklenmedik bir şekilde 25 baz puan daha artırdığını açıkladı. RBA'nın faiz artışı sonrasındaki iki hafta tüketici güveninde düşüş yaşandı.

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 75,9 seviyesinden 77,3 seviyesine çıktı.

Ancak bu yükselişe rağmen endeks üst üste 12 hafta boyunca 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 90,8 puanın 13,5, 2023 haftalık ortalaması olan 80,2 puanın 2,9 puan altında bulunuyor.