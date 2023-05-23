Apara Gündem ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin faturalarının ödenme tarihine tekrar değindi
Giriş Tarihi: 23.5.2023 09:03

ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin faturalarının ödenme tarihine tekrar değindi

ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin faturalarının ödenme tarihine tekrar değindi

Yellen federal hükümetin faturalarının ancak 1 Haziran'a kadar ödenebileceğini tekrarladı.

ABD Hazine Bakanlığı borçlanma limiti artırılmadığı takdirde federal hükümetin faturalarını ancak 1 Haziran'a kadar ödeyebilmeyi beklediklerini teyit etti.

Bu, Beyaz Saray ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında bir uzlaşmaya varılması için 10 günden kısa süre kaldığı anlamına geliyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen Kongre'ye gönderdiği üçüncü mektupta, Hazine'nin ABD hükümetinin ödeme yükümlülüklerini Haziran başından, 1 Haziran'dan, itibaren ödeyememesinin "oldukça büyük olasılık" olduğunu vurguladı.

Yellen mektubunda, "Kongre borçlanma limitini Haziran başına kadar artırmak veya dondurmak için harekete geçmez ise tüm kamu yükümlülüklerini 1 Haziran'dan itilaren yerine getiremememiz çok yüksük olasılık" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazine Bakanı Yellen, federal hükümetin faturalarının ödenme tarihine tekrar değindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz