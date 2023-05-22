Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Faizlerin sabit tutulmasını destekleyebilirim

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika yapıcılara geçmişteki faiz artırımlarının etkilerini ve enflasyon görünümünü değerlendirmeleri için daha fazla vakit vermek adına Haziran ayında yapılacak olan FOMC toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan Kashkari, "Gelinen noktadan sonra biraz daha yavaş şekilde hareket etme fikrine açığım. Eğer Federal Açık Piyasa Komitesi, daha fazla veri görmek adına bir toplantıda faiz artırımı yapmamayı tercih eder ise, bunun neden mantıklı olduğunu tartışabilir. Ancak işimizin bittiği yönündeki her türlü deklarasyona karşı çıkarım" dedi.