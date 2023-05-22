Fed Başkanı faiz artırımı konusunda belirsizliği işaret etti

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de faiz oranlarının daha fazla artırılmasının gerekli olup olmayacağının hala belirsiz olduğunu söyledi.

Yapılmış olan borçlanma maliyeti artırımlarının ve son banka kredileri sıkılaştırmalarının etkisi konusunda belirsizliğin devam ettiğine işaret eden Powell, Fed'in dikkatli değerlendirmelerde bulunmak için verilere bakacağı ve görünümü değerlendireceğini vurguladı.

Washington'da düzenlenen bir konferansta konuşan Powell, "Şu ana kadarki sıkılaştırmalarımızın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizliklerle karşı karşıyayız. Bu nedenle bugünkü rehberliğimiz, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini değerlendirirken izleyeceğimiz faktörleri belirlemekle sınırlı. Çok fazla veya çok az yapma riskleri daha dengeli hale geliyor ve politikamız bunu yansıtacak şekilde ayarlandı. 13-14 Haziran'daki bir politika toplantısı öncesinde ek politika sıkılaştırmanın ne ölçüde uygun olacağına dair herhangi bir karar vermedik" dedi.