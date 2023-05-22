ECB Başkanı Lagarde: ABD’nin temerrüde düşmesi küresel ekonomi için felaket olur

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Amerikalı siyasetçileri borçlanma tavanı konusundaki anlaşmazlıklarını çözmeye çağırdı.

ABD ekonomisinin büyüklüğüne, finans sektörünün derinliğine ve bir temerrüde durumunda karşı karşıya kalınacak durumun tamamen öngörülemez olmasına işaret eden Lagarde, "Eğer ABD temerrüde düşer ise, bu hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için felaket bir gelişme olur" dedi.

Lagarde, "Liderlerin ortak bir anlayışa varacaklarına güveniyorum, aksi takdirde bizi çok, çok negatif bir gelişmenin içine sokarlar" diye konuştu.

"ECB, FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAK"

Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Brezilya Merkez Bankası'nın Sao Paulo'da düzenlediği etkinlikte konuşan Lagarde, fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasında bir seçim yapılamayacağını vurguladı.

Lagarde, "Her iki hedefin peşinden de aynı zamanda başarılı şekilde koşabiliriz" ifadelerini kullandı.