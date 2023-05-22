Apara Gündem Çin Merkez Bankası gösterge kredi faizini son 9 aydır sabit tuttu
Giriş Tarihi: 22.5.2023 09:07

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faizini son 9 aydır sabit tuttu

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faizini son 9 aydır sabit tuttu

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranını son 9 aydır sabit tutararak değişikliğe gitmedi.

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranının (LPR) değiştirmedi. Banka, LPR'yi son 9 aydır sabit tutuyor. Piyasanın beklentisi de Çin MB'nin Mayıs toplantısında faizi değiştirmeyeceği yönündeydi.

Çin Merkez Bankası 1 yıl vadeli gösterge kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli LPR'yi yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.

Goldman Sachs ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Nisan ayındaki zayıflıklara rağmen, politika yapıcıların büyük teşvikler ortaya koymalarını beklemiyorduk. Ancak emlak sektörü riskleri ve genç işsizliği daha hedefli bir yaklaşım gerektiriyor" ifadelerini kullandılar.

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Çin Merkez Bankası gösterge kredi faizini son 9 aydır sabit tuttu
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