Borçlanma tavanı için bugün bir görüşme daha yapılacak

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy federal borçlanma tavanı konusunda dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

ABD'nin temerrüde düşmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği görüşmelere bugün devam edilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Biden, McCarthy ile telefon görüşmesinin iyi geçtiğini belirtirken, pazartesi günü yeniden bir arala geleceklerini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de açıklamasında ulusal borçlanma tavanı konusunda "yapıcı" bir telefon görüşmesi olduğunu belirtti.

McCarthy tarafların bugün yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini de vurgularken, "Benim pozisyonum değişmedi. Washington, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği pahasına sahip olmadığı bir parayı harcamaya devam edemez" diye konuştu.

Başkan Biden ile McCarthy'nin bugün öğleden sonra görüşmeleri planlanıyor. Bu görüşme öncesinde Beyaz Saray ve Kongre'den uzmanlar bir araya gelerek danışmalarda bulunacaklar.