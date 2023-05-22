Biden, G7 liderlerini ikna edemedi

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu Japonya'nın Hiroshima kentinde yapılan G7 zirvesinde liderleri ABD'nin temerrütten kaçınabileceğine ikna edemedi.

Biden yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçiler ortaya koydukları önerilerin "aşırı" olduğunu ve yeterli Kongre destekleri bulunmadığını savundu. Bununla birlikte Kongre'deki Cumhuriyetçilerin ulusal temerrüdü kendisine siyasi olarak zarar vermek için kullanacaklarından endişe ettiğini de belirtti.

Biden, "Önerdiklerinin çoğu kabul edilemez şeyler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı konuşmasında, kendisinin Anayasa'nın 14'ncü Maddesi'ni kullarak tek taraflı olarak borçlanma tavanı belirleme yetkisi olduğuna inandığını, ancak potansiyel yasal zorlukların hala ABD'nin temerrüde düşmesine yol açabileceğinin bilincinde olduğunu da vurguladı.