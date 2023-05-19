Meksika Merkez Bankası faiz artırım sürecine ara verdi

Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 11,25 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişiklik olmayacağı yönündeydi.



Banxico önceki 14 toplantısında üst üste faiz artırımını gerçekleştirdi.

Karar, 5 üyeli Para Politikası Kurulu üyesinin oybirliğiyle alındı.

Meksika'da tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 6,85'ten yüzde 6,25'e geriledi. Fiyatlar üst üste üç ay düşüş gösterdi, ancak hala Banxico'nun yüzde 3,0 olan hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Açıklamada, enflasyonist görünümün yukarı yönlü risklerle birlikte "karmaşık ve belirsiz" olmaya devam etmesi nedeniyle faiz oranının mevcut seviyelerde uzun süre tutulmasının gerekli olacağı belirtildi.