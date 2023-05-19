AB, Çin’le ticareti dengeleme arayışında

Von der Leyen, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin Çin politikası konulu oturumunda konuştu.

"Çin değiştiği için bu ülkeye yönelik politikamızın da değişmesi gerekiyor." diyen von der Leyen, Çin'in reform ve dışa açılmadan güvenlik ve kontrole yöneldiğini ifade etti.

Von der Leyen, Çin'in son dönemde içeride daha baskıcı dışarıda ise iddialı politikalara yöneldiğini anlattı.

Çin'in Rusya ile Ukrayna'nın işgali öncesinde sınırsız bir dostluk kurduğuna işaret eden von der Leyen, "Çin'le bağları koparmak ne uygulanabilir ne de bizim çıkarımıza." diye konuştu.

Von der Leyen, iklim değişikliği, salgın hazırlığı, finansal istikrar veya nükleer silahların yayılması gibi çeşitli alanlarda Çin'le iletişim kanallarını açık tutmaları ve birlikte çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Ekonomik riskleri azaltmanın da önemine dikkati çeken von der Leyen, "Çin'le ekonomik ilişkilerimizde kırılganlıklarımızı azaltmak zorundayız." dedi.

Von der Leyen, sağlık, dijital ve temiz teknoloji gibi alanlarda ekonomilerini ve ilgili sektörlerini daha rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Nadir toprak elementleri, bataryalar ve ilaçların etkin maddeleri gibi konularda kapasite kurmak ve Çin'e olan bağımlılığımızı azaltmak için benzer fikirlere sahip ortaklarla çalışmalıyız." diye konuştu.

Çin'le ticari ilişkileri yendien dengelemek istediklerini vurgulayan von der Leyen, "Çin, bizim için hayati bir ticaret ortağı ve bu ticaretin çoğu her iki taraf için de faydalı. Ancak AB ile Çin arasındaki ticaret açığının 10 yılda 3'e katlanarak 400 milyar avroya ulaştığı da bir gerçek." dedi.

Von der Leyen, Çin'le ticari dengesizliklerin gizli sübvansiyonlar, kamu ihalelerinde ayrımcılık ve Çin'in devlet kapitalizmi sisteminin ortaya koyduğu çarpıklıklar gibi piyasa dışı uygulamalardan kaynaklandığını, bu çarpıklıkları çözmeleri gerektiğini anlattı.

Güvenlik menfaatlerini de korumaları gerektiğini belirten von der Leyen, hassas yüksek teknoloji alanlarına odaklanarak ihracatın veya Çin'e giden yatırımın kontrollerini tartışmaları gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, G7 ülkelerinin temel dış politika ve güvenlik sorunları konusunda ortak biçimde tavır sergilemesinin önemine işaret etti.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar istediklerini ifade eden von der Leyen, statükoda özellikle zorla yapılacak herhangi bir tek taraflı değişikliğe karşı olduklarını vurguladı.

Von der Leyen, küresel yatırım ve altyapı ortaklığında da Çin'in Kuşak ve Yol Girişimine alternatif geliştirmek için çalışmaları yoğunlaştırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra AB, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da iştirak ediyor.