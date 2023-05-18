Apara Gündem Citi: RBA'nın faizi Ağustos'ta artıracağını öngörüyoruz
Giriş Tarihi: 18.5.2023 09:16 Son Güncelleme: 18.5.2023 10:02

Citi: RBA'nın faizi Ağustos'ta artıracağını öngörüyoruz

Citi: RBA’nın faizi Ağustos’ta artıracağını öngörüyoruz

Citi, Avustralya Merkez Bankası`nın(RBA)`nın bir sonraki faiz artırım adımını Ağustos ayına kaydırdı.

Citi, Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) bir sonraki faiz artırımın adımının Ağustos'ta olacağını öngörüyor. Kurum daha önce artırımın Haziran ayında yapılacağını belirtmişti.

Avustralya'da işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye yükseldi. Bu artış RBA'nın faiz artırımı döngüsünde bir duraklama seçeneği ortaya çıkardı.

Citi ekonomisti Faraz Syed, Haziran ve Temmuz aylarında böyle bir duraklama döngüsü olduğunu düşünüyor. Ancak ücretler ve enflasyon tarafında şahin riskler devam ediyor.

Sonuç olarak, Citi hala RBA'nın bir kez daha 25 baz puan artmasını bekliyor; Ancak banka zamanlamasında değişiklik yaparak artış tahminini Haziran'dan Ağustos'a kaydırdı.

RBA'nın önümüzdeki ilk toplantısı 6 Haziran'da gerçekleştirilecek, ardından 4 Temmuz ve 1 Ağustos toplantıları gelecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Citi: RBA'nın faizi Ağustos'ta artıracağını öngörüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz