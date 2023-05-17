Apara Gündem UBS, Credit Suisse'i devralmasından 17 milyar dolarlık finansal darbe bekliyor
Giriş Tarihi: 17.5.2023 09:26

UBS, Credit Suisse'i devralmasından 17 milyar dolarlık finansal darbe bekliyor

UBS, Credit Suisse’i devralmasından 17 milyar dolarlık finansal darbe bekliyor

UBS Group AG, Credit Suisse Group AG'yi devralmış olmasından kaynaklı 17 milyar dolar civarında finansal darbe beklediğini bildirdi.

UBS yaptığı açıklamada, iki bankanın toplam varlık ve yükümlülüklerinin adil değer ayarlamalarından 13 milyar dolar negatif etki oluşacağını tahmin ettiklerini belirtirken, regülasyonlardan kaynaklı maliyetleri de 4 milyar dolar olarak öngördüklerini vurguladı.

Bunların ilk tahminler olduğunu belirten UBS, ilerleyen dönemde tahminlerde kayda değer değişiklik olabileceğini ifade etti.

UBS ayrıca, yeniden yapılanma karşılıklarının da ilerleyen dönemde hesaba katılabileceğini belirtti ancak rakam vermedi.

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UBS, Credit Suisse'i devralmasından 17 milyar dolarlık finansal darbe bekliyor
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