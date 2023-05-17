ABD Temsilciler Meclisi’nden borç tavanı anlaşmasına yeşil ışık

ABD Başkanı Joe Biden de açıklamasında Kongre liderleri ile borçlanma tavanı konusunda iyi ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirtirken, "Hala yapılacak iş var" ifadelerini kullandı.

"Temerrütten kaçınmak konusunda ilerleme sağlayacağımıza güveniyorum" diye konuşan Biden, "Temerrüde düşmek bir seçenek değil. Cumhuriyetçilerin gelirlerin artırılması tekliflerini değerlendirmeyi düşünmeleri hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da yaptığı açıklamada hükümetin temerrüde düşmeyeceğine emin olduğunu vurguladı.