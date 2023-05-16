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Giriş Tarihi: 16.5.2023 08:59 Son Güncelleme: 16.5.2023 10:42

ABD Hazine Bakanı Yellen'den korkutan temerrüt açıklaması

ABD Hazine Bakanı Yellen’den korkutan temerrüt açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borçlanma limiti artırılmasa bile ABD hükümetinin faturalarını ancak 1 Haziran'a kadar ödeyebilmeyi bekledikleri tekrarladı.

Kongre'ye son 2 hafta içinde ikinci kez mektup gönderen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığı'nın ABD hükümetinin tüm ödeme yükümlülüklerini Haziran'ın ilk haftasından sonra karşılamasının mümkün olmayacağını belirtti. Yellen, borçlanma tavanının 1 Haziran'a kadar bağlayıcı hale gelebileceğini vurguladı.

Yellen, Mayıs ayı başında Kongre'ye gönderdiği mektupta da kamunun faturalarını ödemek için nakitlerinin Haziran ayının başlarında, hatta 1 Haziran'da tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hazine Bakanı Yellen mektubunda, "Borçlanma tavanı artırılmaz ise temerrüde düşeriz. Temerrüt 1 Haziran'dan birkaç gün veya hafta sonra olabilir. Borçlanma limiti artırımı için son dakikaya kadar beklemek iş dünyası ve tüketici güveninde ciddi hazara neden olabilir" dedi.

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ABD Hazine Bakanı Yellen'den korkutan temerrüt açıklaması
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