Rusya Merkez Bankası, Rus finans sektörünün küresel piyasalarla bağını korumak istiyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Borsası" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Batılı ülkelerde dondurulan varlıklarına ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.

Varlıkları dondurulan Rus şirketlerinin bazıları için çeşitli tedbirleri devreye aldıklarını aktaran Nabiullina, "Ancak dondurulan varlıklarla toplu bir şekilde (Rusya'da dondurulan varlıklarla) değiş tokuş yapılması siyasi bir konu ve tüm tarafların onayı gerekiyor. Bunun yakın gelecekte olabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Nabiullina, Rus şirketlerinin dondurulmuş yaklaşık 3 trilyon ruble (yaklaşık 37,5 milyar dolar) değerinde varlıklarını geri almayı başardıklarını da söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle Rus finans sektörünün daha kapalı bir hale geldiğini belirten Nabiullina, "Mecburen daha kapalı hale geldik. Ancak mevcut koşullarda hem dost ülkelerden hem de dost olmayan ülkelerden yatırımcıları çekebilmek için Rus finans sektörünün küresel piyasalarla bağını mümkün mertebe korumamız gerekiyor" diye konuştu.