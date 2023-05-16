Fed üyesi Barkin’den ’Şahin’ mesaj

Financial Times'a verdiği demeçte, hali hazırda enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde düştüğüne veya ekonomide toplam talebin enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamaya yetecek kadar frenlendiğine henüz ikna olmadığını ifade eden Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Eğer enflasyon ısrarcı olur veya hızlanır ise, faizleri daha da artırılmasını önünde bir bariyer yok" dedi. Barkin, herhangi bir potansiyel aşırı düzeltmenin hasarını hafifletmek için "istikrarlı" bir yaklaşım izlenmesini desteklediğini de vurguladı.

Haziran toplantısında ne yönde bir karara destek vereceğine toplantı yaklaşana kadar karar vermeyeceğini belirten Barkin, istihdam, fiyatlar ve krediler konusunda gelecek verilere bakacağını ifade etti.