Apara Gündem Fed üyesi Bostic: Faiz artırımları konusunda oldukça temkinli olunmalı
Giriş Tarihi: 16.5.2023 09:07

Fed üyesi Bostic: Faiz artırımları konusunda oldukça temkinli olunmalı

Fed üyesi Bostic: Faiz artırımları konusunda oldukça temkinli olunmalı

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faizlerin çok yukarı çıkarılması ve ekonomiye gerekenden fazla zarar verilmesi riskini düşürmek için faizleri daha fazla artırmak konusunda "oldukça temkinli" olması gerektiğini söyledi.

Gelecek toplantıda faizlerin sabit tutulması "eğiliminde" olduğunu ifade eden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "ABD'nin güneydoğu bölgesindeki işletmeler bana ölçüyü kaçırmaya yakın olduğumuzu söylüyorlar. Fed'in politikalarında aşırıya kaçma ve ekonomiyi daha negatif bir duruma sokma konusunda uzun bir tarihi var. Eğer yapabilirsek bundan kaçınmayı tercih ederim" diye konuştu.

Bostic konuşmasında, faiz artırımlarının etkilerinin ekonomiyi yansımasının daha başlangıç noktasında olduklarını ifade ederken, para politikasını çalışması için kredi şartlarının sıkılaşmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

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Fed üyesi Bostic: Faiz artırımları konusunda oldukça temkinli olunmalı
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