Fed Başkan Yardımcısı Barr: ABD bankacılık sistemi sağlam, mevduatlar güvende

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu basına dağıtan Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, bankacılık sisteminin finansal hizmetler ve hane halkları ile işletmelerin kredilere erişimlerini sağlamaya devam edebilmesine imkan verecek güç ve çeşitliliğe devam ettirme sözü verdi.

SVB'nin batmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Barr, SVB yönetiminin Banka'nın risklerini yönetememesinin bu duruma yol açtığını belirtirken, Fed'in denetmenlerinin de kırılganlıkların büyüklüğünü tam olarak kavrayamadıklarını ve bu nedenle bankanın problemlerini çözmesini sağlayacakt adımların atılamadığını ifade etti.