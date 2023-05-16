EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini revize etti

EBRD bugün yayınladığı "Bölgesel Ekonomik Görünümler" raporunda, EBRD bölgesinin geneli için 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 0,1 aşağı yönlü revize etti.

Önde gelen ekonomik göstergelerin, Türkiye'nin 2023'e güçlü bir başlangıç yaptığına işaret ettiği belirtiler raporda, doğal felaketlerin yol açtığı üretim şokunun bu yıl yüzde 1'den az olmasının beklendiğini ifade etti. EBRD, depremlerin yol açığı hasarın resmi tahminlerde 100 milyar doların üzerinde olduğunu belirtirken, bunun ciddi bir yeniden inşa yüküne işaret ettiğini de vurguladı.

Depremle ilişkili yeniden inşa çalışmalarının 2024 yılında büyümeye destek vermesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden EBRD, 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,0 olarak ortaya koydu.