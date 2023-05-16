Çin’in sanayi üretimi hızlandı ancak beklentileri yakalayamadı

Ekonomistler Nisan ayında üretimin yüzde 10,9 artmasını bekliyorlardı.

Nisan ayında perakende satışlarda artış da yüzde 21 olan beklentilerin altında yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Mart ayında perakende satışlar sadece yüzde 10,6 artmıştı. Nisan ayı perakende satış artışı Mart 2021'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Sabit varlık yatırımları ise 2023'ün ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttılar. Beklenti yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi. İlk 3 ayda yatırımlar yüzde 5,1 büyümüştü.