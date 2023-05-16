Avustralya’da tüketici güveni karamsar bir tablo çiziyor

Westpac Banking ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak dip seviyesine yakın bir yer olan 79,0 puan oldu. Endeks 2022 yılı Kasım ayında 78,0 ile dip seviyesini gördü.

Açıklamada, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) sürpriz faiz artırımı ve hayal kırıklığı yaratan bütçe rakamlarının ardından bir karamsarlık havası oluştuğu belirtildi.

Avustralya Merkez Bankası(RBA), ayın ilk günleri faiz oranını beklenmedik bir şekilde 25 baz puan daha artırdığını açıkladı.

Tüketici güven endeksi geçen yıl Mayıs ayında gördüğü 90,4 puana göre yüzde 12,6 aşağıda bulunuyor.

Hanehalklarının şu anki ekonomik durumunun bir yıl öncesiyle karşılaşmasını ölçen endeks yüzde 10,0, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen endekste yüzde 10,2 geriledi.

Gelecek 12 ay için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 9,5, gelecek 5 yıl için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 9,2 azaldı.

İşsizlik beklenti endeksi yüzde 3,6, konut fiyatları beklenti endeksi yüzde 10,7 yukarı geldi.

ANZ-ROY MORGAN HAFTALIK ENDEKSİ

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 9-15 Mayıs haftasında 1,8 puan düşerek 75,9 seviyesine indi.

Endeks böylece üst üste 11 hafta boyunca 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Bu düşüşle tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 89,3 puanın 13,4, 2023 haftalık ortalaması olan 80,3 puanın 4,4 puan altında bulunuyor.