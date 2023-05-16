ABD’ye Mart’ta net sermaye girişi 56,7 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 28,0 milyar dolar girişten 13,7 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net (swap hariç) 133,3 milyar dolar tutarında uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 71,1 milyar dolardan 56,6 milyar dolara çekildi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 133,3 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 72,2 milyar dolardan 57,8 milyar dolara revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 35,8 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 43,6 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 13,2 milyar dolar alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 81,8 milyar dolardan 1 trilyon 87,7 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı da artış gösterdi ve 848,8 milyar dolardan 869,3 milyar dolara çıktı.

İngiltere, tahvil miktarını 643,0 milyar dolardan 714,0 milyar dolara çıkararak, en fazla alım yapan ülke oldu.