Japonya’da gündem enflasyon: Hükümet ve BoJ’dan kritik görüşme

Japonya'da ekonomik konsey bugün yaptığı toplantıda, enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin ve ücretlerde büyümenin deflasyondan sürdürülebilir bir çıkışın yaklaşmakta olduğuna işaret edip etmediğine odaklanıldı.

Kabine Ofisi tarafından yapılan toplantıda yapılan değerlendirmede, "Son verilerde bazı pozitif işaretler var, ancak biz bu verilerin Japonya'nın deflasyona dönmeyeceğinden sağlayacak şekilde istikrarlı ve sürdürülebilir olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Toplantıdan sonra verilen bilgilere göre BOJ Başkanı Kazuo Ueda toplantıda Banka'nın ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde uygulamayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Başbakan Fumio Kishida da, hükümet ve BOJ'un ekonomik görünüm konusunda artan belirsizlik dikkate alındığında yakın şekilde koordine olmalarına ihtiyaz olduğunu ifade etti.

Akademisyenler ve özel sektör uzmanlarının bir araya geldikleri bir başka oturumda ise bazı katılımcılar BOJ'un enflasyon yüzde 2 hedefi civarında istikrar kazandığında parasal gevşemeşi sona erdirmesi çağrısı yaptılar.