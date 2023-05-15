Fed üyesi Jefferson: İş gücü piyasasının nasıl performans gösterdiğini çok önemsiyorum

ABD Başkanı Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, Fed'in Kongre'nin verdiği enflasyon hedefi ve maksimum istihdam görevlerini yerine getirmek için gerekli olanları yapmakta olduğunu söyledi.

Hoover Enstitüsü'ndeki konuşmasında, "Enflasyon hala çok yüksek mi? Evet" ifadelerini kullanan Jefferson, "Cari dezenflasyon inişli çıkışlı ve bizim olmasını arzu ettiğimizden daha yavaş mı? Evet. Ancak benim okumama göre biz ne yapmamız gerekiyor ve bizden ne bekleniyor ise onu yapıyoruz. Bu, "rayında olmak"ın sözlükteki anlamı" dedi.

Konuşmasında enflasyonu "sinsi, fırsat kollayan" olarak tanımlayan Jefferson, enflasyonun aşağı getirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Jefferson, "İş gücü piyasasının nasıl performans gösterdiğini çok önemsiyorum, ancak aynı zamanda enflasyonun sosyal hastalıkların en sinsisi olduğunun bilincindeyim ve enflasyonu aşağı getirmeye çalışmak önemli" diye konuştu.