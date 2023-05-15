ECB üyesi Kazimir: Faizleri daha fazla artırmaya ihtiyaç olabilir

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Banka'nın enflasyonu yatıştırmaya yardım için faiz oranlarını önceden düşünülenden daha uzun süre artırmasının gerekli olabileceğini söyledi.

HN Online haber sitesine açıklamalarda bulunan Kazimir, ECB'nin yapılmış faiz artırımlarının etkili olup olmadığını değerlendireceği en erken tarihin Eylül olabileceği yönündeki söylemini tekrarladı.

"Önümüzde, faizleri artırmaya karar vereceğimiz daha çok toplantı olduğuna inanıyorum ve faizleri daha da artıracağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazimir, "Temel göstergelere bakstığımızda gizli bir şey yok, 50 baz puan artırım ile tatmin olabilirdim, ancak 25 baz puan artırımda normale bir dönüş ve faiz artırımlarını orjinalde düşünülenden daha uzun süre artırabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.