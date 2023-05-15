ECB Başkan Yardımcısı Guindos: Para politikasını sıkılaştırma patikamızda son düzlüğe girdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, faiz artırımlarında nihai aşamaya gelindiğini belirtirken, şu ana kadar göstergeler sağlıklı olmaya devam etseler de yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların varlık kaliteleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

İtalya'da yayınlanan Il Sole 24 Ore gazetesine konuşan Guindos, "Para politikasını sıkılaştırma patikamızda son düzlüğe girdi. Bu nedenle 25 baz puanlık normal adımlara döndük" dedi.

Faiz artırımlarının bazı borçluların geri ödemelerini yapmakta daha fazla zorlanmalıran yol açabileceğini belirten Guindos, "Şu anda iyileşen kar marjları sorunlu kredilerden kaynaklanan potansiyel zararları telafi ediyor. Ancak yavaşlayan ekonomi ile faiz artırımllarının bir araya gelmesi bankalar için fonmala maliyetini artırır ve sorunmlu kredilerde bir artışı beraberinde getirir" dedi.