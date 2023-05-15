Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi 28 Mayıs’ta yapılacak

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI 2. TUR SEÇİMİ 28 MAYIS'TA YAPILACAK

2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi hakkında konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. kesin olmayan geçici sonuçlara göre Erdoğan %49,51, Kılıçdaroğlu %44,88, Oğan %5,17 oy aldı. Seçilme yeterliliğini hiçbir adayın karşılayamadığı görülmüş, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir" dedi.

Yener, "Seçime katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Bugün itibarıyla propaganda dönemi başlamış bulunuyor. 19 Mayıs 2023 kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak." diye konuştu.