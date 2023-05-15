Apara Gündem Biden: Kongre liderleri ile borçlanma tavanı toplantısı Salı günü yapılabilir
Giriş Tarihi: 15.5.2023 10:53

Biden: Kongre liderleri ile borçlanma tavanı toplantısı Salı günü yapılabilir

Biden: Kongre liderleri ile borçlanma tavanı toplantısı Salı günü yapılabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleri ile görüşmeler konusunda iyimser olduğunu belirtirken, Çarşamba günü Japonya`ya gitme planında bir değişiklik olmadığını da ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal borçlanma tavanının artırılmasına ve felaket bir temerrütten kaçınılmasına yönelik bir planın Kongre lideri ile Salı günü ele alınmasını beklediğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, Kongre liderleri ile görüşmeler konusunda iyimser olduğunu belirtirken, Çarşamba günü Japonya'ya gitme planında bir değişiklik olmadığını da ifade etti.

Biden ile Kongre liderlerinin borçlanma tavanı için Cuma günü yapmaları planlanmış olan toplantı, teknik ekipler arasındaki görüşmelerin devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.

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Biden: Kongre liderleri ile borçlanma tavanı toplantısı Salı günü yapılabilir
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