Associated Press: Erdoğan avantajlı, Türk halkı ’bölünmüş bir hükümet’ istemez

13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. Türkiye ile beraber dünyanın da gözü sandıktan gelen verilere çevrildi ancak kesin sonuç henüz belli olmadı.

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, ikinci tura kalacağı düşünülen seçimler için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bugün dış basında yer alan haberlerde Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığı ve Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici bir rol oynayacağı öne sürüldü.

AFP:KILIÇDAROĞLU'NUN OY ORANI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

AFP Haber ajansı Türkiye'nin en önemli seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirttiği haberinde Erdoğan'ın gece yarısı alkışlar içerisinde halkın karşısına çıktığını ve "Önümüzdeki 5 yılda da halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum." dediğini belirtti.

Kamuoyu yoklamalarından sonra Kılıçdaroğlu'nın aldığı oy oranının hayal kırıklığı yarattığını öne süren AFP, "Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu ittifak başlangıçta oy sayımına itiraz etmiş ve önde olduğunu iddia etmişti. Ancak 74 yaşındaki siyasetçi gazetecilerin karşısına çıktığında biraz umutsuz görünüyordu ve ikinci turun kaçınılmaz göründüğünü kabul etti." ifadelerini kullandı.

Associated Press (AP) haber ajansı St. Lawrence Üniversitesi'nden Amerikalı tarihçi Howard Eissenstat'ın sözlerine yer verdiği haberinde ikinci tur için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eissenstat AP'ye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın partisinin parlamento seçimi sonuçlarının daha iyi olacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda avantajlı olmasının muhtemel olduğu vurguladı. Eissenstat'ta göre Türk seçmeni 'bölünmüş bir hükümet' istemeyecek.

TELEGRAPH GAZETESİ REKORA DİKKAT ÇEKTİ, BBC: AVANTAJ ERDOĞAN'DA

Türkiye'deki sıkı yarışın ikinci turda devam edeceğini belirten İngiliz Telegraph gazetesi "Resmi olmayan raporlar, rekor sayıda seçmenin oylamaya katıldığını ortaya koyarken, gözlemciler katılımın yüzde 90'a yakın olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.

İngiliz BBC 'Gergin gecenin ardından Erdoğan'ın üstünlüğü var gibi görünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Çok zor geçen birkaç aya rağmen, Türkiye'nin cumhurbaşkanı üstünlüğü elinde tutuyor gibi görünüyor' diyen BBC avantajın Erdoğan'da olduğunu yazdı.

BBC haberinde 'Beklenen ikinci turun ne kadar yakın olacağı belli değil ve seçimde üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan'a giden %5'lik oyların ne olacağına dair şimdiden ciddi spekülasyonlar var. Her iki liderin de ona kur yapmaya çalışacağını ve bazı zorlu koşullar koyması kaçınılmaz görünüyor' ifadelerine yer verdi.